Internacionales

Nestlé retira leches infantiles de decenas de países, siete latinoamericanos

Por AFP

El gigante suizo de la alimentación Nestlé retiró esta semana lotes de leche infantil de decenas de mercados, entre ellos varios latinoamericanos, por la posible presencia de una sustancia de origen bacteriano que puede provocar problemas digestivos.








