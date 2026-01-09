Nestlé retira leches infantiles de decenas de países, siete latinoamericanos

El gigante suizo de la alimentación Nestlé retiró esta semana lotes de leche infantil de decenas de mercados, entre ellos varios latinoamericanos, por la posible presencia de una sustancia de origen bacteriano que puede provocar problemas digestivos.

Varias de sus filiales en Europa habían anunciado la retirada de estos productos el lunes, pero los países afectados por la medida se ampliaron este viernes a más de 50.

En la nueva lista publicada en su página web figuran Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay, además de un mercado gigante como China.

“No se ha confirmado hasta ahora ningún caso de enfermedad vinculado a los productos afectados”, ha defendido el grupo a lo largo de la semana, insistiendo en que se trata de una medida de precaución.

El gigante suizo de la alimentación Nestlé retiró esta semana lotes de leche infantil de decenas de mercados, entre ellos varios latinoamericanos, por la posible presencia de una sustancia de origen bacteriano que puede provocar problemas digestivos. (FABRICE COFFRINI/AFP)

Pero el caso amenaza con ensuciar más la imagen del gigante de la alimentación, sacudido por escándalos por el tratamiento ilegal de agua mineral en Francia y Suiza o por acusaciones de añadir azúcar en alimentos infantiles en países de renta baja.

En una nota sobre mercados, el analista de la firma Vontobel, Jean-Philippe Bertschy, señaló el “riesgo reputacional” para Nestlé, aunque el impacto financiero sea “limitado” porque los volúmenes afectados representan “un 0,5%” de su volumen de negocio.

La leche infantil es una categoría de productos sensible y “Nestlé debe ahora proporcionar una actualización clara y completa en cuanto se conozca el alcance total para empezar a restablecer la confianza”, insistió el analista.

El lunes, Nestlé justificó la medida por la presencia potencial de cereulida, una sustancia de origen bacteriano procedente del microorganismo Bacillus cereus, identificada en uno de sus proveedores.

Aunque se detectó en cantidad “ínfima”, los lotes potencialmente afectados fueron retirados “por precaución”, explicó la filial del grupo en Francia en un comunicado.

En el sitio web de cada país afectado, Nestlé ha publicado los detalles de los números de lote y ha facilitado un número de teléfono para responder a las preguntas de los consumidores.