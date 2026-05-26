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¿Nicolás Maduro? ¿Quién era? Su imagen comienza a borrarse en una Venezuela bajo tutela de Estados Unidos

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Por AFP

En la televisión, en murales callejeros, en carteles de obras en ejecución y hasta en juguetes repartidos en barrios pobres. El rostro de Nicolás Maduro reinó en Venezuela por años. Pero ahora, meses después de su caída, el nuevo gobierno lo borra poco a poco.








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