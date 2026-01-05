Internacionales

Nicolás Maduro se declara no culpable ante tribunal en Nueva York tras su captura en Caracas

Nicolás Maduro se declaró no culpable ante un tribunal en Nueva York tras ser capturado en Caracas en una operación de Estados Unidos. La comparecencia coincidió con reacciones políticas en Venezuela y en la ONU

Por Redacción EF y AFP

Nicolás Maduro se declaró, este lunes, no culpable durante su primera comparecencia ante la justicia en Nueva York, dos días después de haber sido capturado en Caracas en una operación militar ejecutada por Estados Unidos.








