Nicolás Maduro se declara no culpable ante tribunal en Nueva York tras su captura en Caracas

Nicolás Maduro se declaró, este lunes, no culpable durante su primera comparecencia ante la justicia en Nueva York, dos días después de haber sido capturado en Caracas en una operación militar ejecutada por Estados Unidos.

Durante la audiencia, Maduro, de 63 años, afirmó que continúa considerándose el “presidente” de Venezuela. Está acusado de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, cargos que también enfrenta su esposa, Cilia Flores, de 69 años, quien igualmente se declaró no culpable.

Nicolás Maduro se declaró no culpable ante un tribunal en Nueva York tras ser capturado en Caracas en una operación de Estados Unidos. La comparecencia coincidió con reacciones políticas en Venezuela y en la ONU. (Shutterstock/Foto)

Ambos fueron trasladados fuera de Venezuela el sábado, tras una operación que incluyó acciones militares terrestres, aéreas y navales en Caracas.

En la nueva acta de inculpación también figuran Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario; el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello; y un presunto narcotraficante que permanece prófugo.

La comparecencia judicial coincidió con la instalación del nuevo Parlamento venezolano, que este lunes manifestó su respaldo a Maduro, así como con una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York para analizar la situación en Venezuela.

Durante la sesión parlamentaria en Caracas, diputados del bloque oficialista expresaron su apoyo al hijo de Maduro, también legislador. Maduro Guerra afirmó que su respaldo es “incondicional” hacia la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Reacciones internacionales

En el Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario general Antonio Guterres llamó a respetar los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados, en un mensaje leído en su nombre por la subsecretaria general Rosemary DiCarlo.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que su país está “a cargo” de la situación en Venezuela y señaló que mantiene conversaciones con las nuevas autoridades encabezadas por Rodríguez.

La presidenta interina indicó que su gobierno está dispuesto a cooperar con la administración estadounidense y propuso avanzar en una agenda conjunta orientada al desarrollo económico. La Fuerza Armada venezolana reconoció a Rodríguez como presidenta interina.

La administración estadounidense ha señalado que está dispuesta a trabajar con sectores del antiguo gobierno, siempre que se cumplan objetivos específicos, entre ellos facilitar el acceso a inversión extranjera en el sector petrolero venezolano.

Víctimas y balance preliminar

Hasta el momento no existe una cifra oficial de fallecidos durante los ataques.Una organización médica venezolana reportó cerca de 70 personas muertas y 90 heridas, mientras una fuente militar indicó al menos 15 fallecidos.

El gobierno de Cuba informó que 32 ciudadanos cubanos, integrantes del equipo de seguridad de Maduro, murieron durante los enfrentamientos en Caracas.

Desde España, el opositor Edmundo González Urrutia calificó la captura de Maduro como un paso relevante, aunque insuficiente, y reiteró la necesidad de respetar los resultados de las elecciones de 2024 y de liberar a los presos políticos.

La Unión Europea sostuvo que cualquier transición política en Venezuela debe incluir a la líder opositora María Corina Machado. Trump, en cambio, señaló que las elecciones deberán realizarse “en el momento adecuado”, una vez estabilizada la situación del país.

Maduro gobernó Venezuela desde 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, y permaneció en el poder durante más de una década mediante procesos electorales ampliamente cuestionados por la comunidad internacional.