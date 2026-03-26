Internacionales

Noelia recibe la eutanasia: murió joven parapléjica española que libró batalla legal con su padre

EscucharEscuchar
Por AFP

Una española de 25 años que se quedó parapléjica como consecuencia de un intento de suicidio recibió este jueves la eutanasia tras una larga batalla legal con su padre.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
eutanasiaEspaña
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.