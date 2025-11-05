Nueva York eligió al primer alcalde musulmán de su historia. Conozca quién es

El demócrata Zohran Mamdani, socialista y opositor al presidente Donald Trump, fue elegido el martes como nuevo alcalde de Nueva York, según los medios estadounidenses NBC, CNN y CBS, con base en resultados preliminares.
