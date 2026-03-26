Nuevas reglas para enlistarse en el Ejército de Estados Unidos desde el 20 de abril

El Ejército de Estados Unidos elevó de 35 a 42 años su edad máxima de reclutamiento, en línea con la mayoría de las demás fuerzas armadas del país.
El Ejército de Estados Unidos elevó de 35 a 42 años su edad máxima de reclutamiento, en línea con la mayoría de las demás fuerzas armadas del país.
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