Internacionales

OMS declara emergencia internacional por brote de ébola en la República Democrática del Congo

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Por AFP

Tras más de 80 muertos, la OMS declaró este domingo una emergencia internacional por una epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), donde se ha confirmado un primer caso en Goma, ciudad en manos de una milicia apoyada por Ruanda.








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