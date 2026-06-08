OpenAI presenta solicitud confidencial para salir a bolsa y acelera la competencia con Anthropic

El creador de ChatGPT, OpenAI, presentó recientemente su proyecto confidencial y no definitivo de salida a bolsa, indicó el lunes la empresa, una semana después de un anuncio similar de su rival Anthropic y a pocos días de la cotización de SpaceX.

“Hemos presentado recientemente un formulario S-1 confidencial” ante el regulador estadounidense de los mercados financieros, la SEC, escribe OpenAI en un comunicado, precisando que resolvió informar para anticiparse a posibles filtraciones.

“Todavía no hemos fijado un calendario” y “esto podría llevar cierto tiempo, ya que algunas cosas que queremos hacer sin duda serán más fáciles de realizar como empresa no cotizada” en bolsa, matiza la firma de inteligencia artificial.

Estas presentaciones confidenciales permiten obtener la luz verde del regulador sin revelar a competidores los datos financieros, y poner a prueba el mercado, aun a riesgo de renunciar a la salida a bolsa o aplazarla.

El creador de ChatGPT, OpenAI, presentó recientemente su proyecto confidencial y no definitivo de salida a bolsa. (ChatGPT/Generada con IA)

“Se trata de un conjunto complejo de arbitrajes, y este proceso nos deja la posibilidad de salir a bolsa antes si resultara ser la mejor opción”, concluye el breve comunicado.

“Una salida a bolsa es un hito (...) no es un destino; es simplemente otro medio de captar fondos”, declaró recientemente Sarah Friar, directora financiera de OpenAI, en el pódcast All-In.

El laboratorio de IA de San Francisco anuncia este proceso una semana después de Anthropic, su rival y vecino.

El creador de los modelos Claude también ha presentado un expediente confidencial, previo a una decisión final que “dependerá de las condiciones de mercado y de otros factores”.

OpenAI, pese a unos ingresos en crecimiento exponencial y la adopción masiva de ChatGPT (cerca de 1.000 millones de usuarios semanales), vio cómo su valoración de más de $850.000 millones era superada el mes pasado por Anthropic.

El creador de los modelos Claude, que priorizó desde el principio el desarrollo de herramientas profesionales, más lucrativas que las destinadas al gran público, alcanzó casi un billón de dólares de valoración.

Los dos competidores, cuyas valoraciones han alcanzado cotas sin precedentes para empresas tan jóvenes, son muy esperados por los inversores.

La presentación de sus expedientes se inscribe en la fiebre inversora de la IA, que incluye la fabricación de millones de procesadores y la construcción de megacentros de datos con elevado consumo energético.

El sector sostiene la mayor parte del crecimiento estadounidense.

En este contexto, Wall Street espera el viernes la salida a bolsa más masiva de la historia, la del gigante espacial de Elon Musk, SpaceX.