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OpenAI presenta solicitud confidencial para salir a bolsa y acelera la competencia con Anthropic

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Por AFP

El creador de ChatGPT, OpenAI, presentó recientemente su proyecto confidencial y no definitivo de salida a bolsa, indicó el lunes la empresa, una semana después de un anuncio similar de su rival Anthropic y a pocos días de la cotización de SpaceX.








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