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FAA: Estados Unidos suspende despegues en todo el país por falla en comunicaciones del control aéreo

Por AFP y Redacción EF

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La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó este viernes 13 de noviembre una suspensión nacional de despegues, tras detectar problemas de comunicaciones en centros de control de tránsito aéreo en ruta. La medida se adoptó por razones de seguridad y no tenía una hora confirmada de levantamiento en la información consultada.








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Redacción EF

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