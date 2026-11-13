FAA: Estados Unidos suspende despegues en todo el país por falla en comunicaciones del control aéreo

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó este viernes 13 de noviembre una suspensión nacional de despegues, tras detectar problemas de comunicaciones en centros de control de tránsito aéreo en ruta. La medida se adoptó por razones de seguridad y no tenía una hora confirmada de levantamiento en la información consultada.

El Centro de Comando del Sistema de Control de Tránsito Aéreo instruyó a todos los aeropuertos estadounidenses a mantener detenidas las salidas «hasta nuevo aviso», debido a «circunstancias extraordinarias y razones de seguridad». El aviso se emitió a las 2:54 p. m., hora de Costa Rica.

La FAA emitió el viernes una suspensión nacional de despegues para vuelos, citando un problema de comunicaciones que afecta a las torres de control de tráfico aéreo. (MARIO TAMA/Getty Images via AFP)

La FAA informó que sus técnicos investigaban el problema. En una declaración recogida por CNBC, la agencia indicó que las dificultades de comunicación afectaban a «múltiples» centros de control en ruta, instalaciones encargadas de dirigir a los aviones entre aeropuertos.

¿Qué significa la suspensión?

La medida, conocida como ground stop, obliga a mantener los vuelos en su punto de salida. No equivale a una cancelación automática de todos los servicios ni supone una orden general para que los aviones que ya están en el aire aterricen de inmediato.

El aviso oficial establece que los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos se gestionan caso por caso. Por tanto, no dispone un tratamiento único para todas las operaciones procedentes del extranjero.

La información consultada no permite precisar el efecto sobre vuelos específicos entre Costa Rica y Estados Unidos ni confirmar cancelaciones en esas rutas.

Causa bajo investigación

Aunque el alcance de la restricción es nacional, la FAA no había detallado en el aviso oficial qué equipo falló ni cuál fue el origen técnico del problema. La agencia tampoco había establecido un plazo confirmado para restablecer las operaciones.

Las primeras declaraciones presentaron diferencias sobre el número de instalaciones afectadas: el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, se refirió a «todos» los centros de control en ruta, mientras que la declaración de la FAA recogida por CNBC mencionó «múltiples» centros. Ambas versiones coinciden en que el problema motivó una suspensión nacional de despegues.

Los centros de control en ruta son distintos de las torres de los aeropuertos. La información disponible ubica las dificultades en esas instalaciones regionales y no permite afirmar que hayan fallado todas las torres de control estadounidenses.

Una medida poco frecuente

Las suspensiones nacionales de despegues son excepcionales. Entre sus antecedentes figura la de enero de 2023, asociada a una falla del sistema de avisos a pilotos, según el recuento de CNBC. Ese precedente no implica que el incidente de este viernes tenga el mismo origen.