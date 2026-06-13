Internacionales

Pakistán asegura que Irán y EEUU están a punto de ultimar “un acuerdo de paz”

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Por AFP

Estados Unidos e Irán están a punto de cerrar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, probablemente en “24 horas”, anunció este sábado Pakistán, que actúa de mediador.








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