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Panamá aprueba impuesto del 15% a empresas “offshore” sin operaciones reales en el país

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Por Redacción EF

La Asamblea Nacional de Panamá aprobó el miércoles 27 de mayo una reforma al Código Fiscal que establece un impuesto del 15% sobre rentas pasivas extranjeras para empresas multinacionales que no demuestren sustancia económica real en territorio panameño, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas de ese país. La medida busca alinear a Panamá con estándares internacionales de transparencia fiscal y sacarlo de la lista de países no cooperantes de la Unión Europea.








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Panamá
Redacción EF

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