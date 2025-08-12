Internacionales

Panamá hace lo que Costa Rica no: Presidente se reúne con banco japonés en busca de financiamiento para proyecto de tren

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

Mientras Panamá ha logrado avances significativos en la modernización de sus sistemas de transporte, Costa Rica acumula promesas inconclusas en materia ferroviaria, con iniciativas que, a pesar de su potencial, no logran consolidarse ni expandir su cobertura.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
PanamáCosta Ricafinanciamientoferrocarrilesinfraestructura
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.