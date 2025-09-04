Internacionales

Panamá iniciará un nuevo gran proyecto de infraestructura alrededor del Canal

EscucharEscuchar
Por Europa Press y Mathew Chaves

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció el inicio del proceso de construcción de un gasoducto que formará parte del nuevo corredor energético que desarrollará el Canal de Panamá.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
gasoductocanal de Panamácorredor energéticoproyectosinfraestructuras
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.