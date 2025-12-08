Internacionales

Paramount desafía a Netflix con oferta de $108.400 millones por Warner Bros. Discovery

EscucharEscuchar
Por AFP

Paramount lanzó el lunes una oferta pública de adquisición en efectivo de Warner Bros. Discovery que desafía un acuerdo previamente anunciado entre WBD y Netflix.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
ParamountNetflixWarner Bros Discovery
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.