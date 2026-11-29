La participación en las elecciones legislativas de España alcanzó este domingo niveles récord, en una jornada decisiva donde el presidente socialista, Pedro Sánchez, se juega su continuidad en el poder frente a una derecha favorita en los sondeos y una extrema derecha que podría ingresar al gobierno por primera vez en medio siglo.

A la una de la tarde de España, el 45,75% de los electores ya había acudido a las urnas.

Esta cifra representa 5,27 puntos porcentuales más que en los últimos comicios celebrados en el 2023 y constituye la mayor participación registrada a esa hora desde el regreso de la democracia al país. Las mesas electorales cerrarán a las 19:00 GMT.

Los centros de votación en España registraron una afluencia histórica de ciudadanos durante la jornada electoral. Fuente para EF (Archivo LN/Archivo LN)

La elevada movilización ciudadana refleja el fuerte interés que despierta una contienda marcada por una profunda polarización política.

La votación también es seguida de cerca en el resto de Europa, pues un eventual cambio de gobierno reforzaría el avance de la derecha y la extrema derecha en el continente, donde Sánchez se ha consolidado como una de las voces más visibles de la izquierda, especialmente por su defensa de la causa palestina y sus enfrentamientos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En las calles, el sentir ciudadano evidencia la división del electorado. En Madrid, el funcionario Andrés Zambrano, de 30 años, estimó que la situación actual del país es preocupante y consideró evidente la necesidad de un cambio.

Por su parte, en Barcelona, la profesora Itziar López expresó su deseo de ver algo nuevo, advirtiendo que no quiere regresar a fórmulas del pasado.

Llamado a las urnas y desgaste político

Tras emitir su sufragio en Madrid, Sánchez –de 54 años– instó a la población a votar en masa para enviar un mensaje claro sobre la orientación del próximo Ejecutivo, subrayando que el resultado es determinante tanto para España como para Europa. El dirigente socialista afirmó que una mayor movilización dará más fuerza al gobierno para continuar con sus políticas y advirtió sobre la “involución” que, a su criterio, supondría una victoria de la oposición.

No obstante, la mayoría de las encuestas proyectan un triunfo del Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, aunque esta agrupación necesitaría previsiblemente el respaldo del partido de extrema derecha Vox para lograr gobernar.

Feijóo, de 65 años y muy crítico de los escándalos de corrupción que han salpicado a la actual administración, pidió a los ciudadanos votar con memoria y aseguró que el país tomará una decisión inapelable.

Los votantes depositan su papeleta en un colegio electoral en Ronda con motivo de las elecciones generales en España el 29 de noviembre de 2026. (JORGE GUERRERO/AFP)

La migración y el posible ascenso de la extrema derecha

El debate electoral también estuvo dominado por el tema migratorio, impulsado por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos al enclave de Ceuta en julio y un reciente repunte de ingresos en las islas Canarias.

Feijóo aspira a llegar al Palacio de la Moncloa tras quedarse muy cerca en el 2023, y el crecimiento de Vox –con quien el PP ya cogobierna en varias regiones– podría inclinar la balanza. El líder de Vox, Santiago Abascal, pidió a los españoles votar sin miedo y de forma masiva para evitar arrepentimientos futuros.

Más de medio siglo después de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, el eventual acceso de la extrema derecha al Ejecutivo representaría un punto de inflexión histórico.

Vox ha logrado capitalizar el descontento social, ganando terreno particularmente entre los jóvenes.

En un país donde uno de cada cinco habitantes nació en el extranjero, la agrupación vincula la migración con la inseguridad, la crisis habitacional y la presión sobre los servicios públicos.

Su propuesta incluye un plan de “remigración” para expulsar a extranjeros en situación irregular y a quienes, según su criterio, no contribuyan a la economía local.

En contraste, el gobierno de Sánchez defiende el aporte económico de la población migrante, mientras miles de extranjeros permanecen a la espera de resolver sus solicitudes en un proceso extraordinario de regularización impulsado por el oficialismo.

En esta jornada, los españoles renuevan los 350 escaños del Congreso de los Diputados. Si ninguno de los bloques políticos logra asegurar la mayoría absoluta de 176 representantes, el país enfrentará un escenario de arduas negociaciones para la conformación del nuevo gobierno.