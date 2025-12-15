Internacionales

Piloto de JetBlue dice que casi chocó con un avión militar de Estados Unidos cerca de Venezuela; esta es la razón

Por AFP

La aerolínea JetBlue informó este lunes que había reportado a las autoridades estadounidenses un presunto incidente que vivió el piloto de uno de sus vuelos la semana pasada, cuando estuvo cerca de chocar con un avión cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cerca de Venezuela.








JetBlueVenezuela
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

