Internacionales

PNUD advierte que discursos de odio afectan la participación política en América Latina

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Por AFP

Los discursos de odio y la creciente polarización en América Latina distorsionan la participación política en la región y amenazan su capacidad de desarrollo, dijo este lunes en entrevista a la AFP una responsable de la agencia para el desarrollo de Naciones Unidas.








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