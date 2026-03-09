Internacionales

¿Por qué el agua podría convertirse en un nuevo blanco de la guerra en Oriente Medio?

Por AFP

Los ataques contra infraestructuras hídricas son poco habituales en tiempos de guerra, pero irrumpieron en el conflicto en curso en Oriente Medio con bombardeos contra plantas de desalinización, un sector esencial para millones de personas en la región.








