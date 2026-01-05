Internacionales

Posibles activos de Nicolás Maduro en Suiza fueron congelados

Por AFP

El gobierno suizo ordenó este lunes bloquear “con efecto inmediato” los posibles activos en el país del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro con el objetivo de “impedir cualquier fuga de capitales”.








