Internacionales

Precios en Estados Unidos resisten impacto de aranceles y cierran el año con variación del 2,7%

EscucharEscuchar
Por AFP

La inflación en Estados Unidos se mantuvo estable en diciembre, como esperaban los analistas, según datos publicados por el gobierno este martes luego de un año en el que los aranceles del presidente Donald Trump amenazaron la estabilidad de precios.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
inflaciónEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.