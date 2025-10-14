Internacionales

Presidente de la FED, preocupado por desaceleración en creación de empleo en Estados Unidos

Por AFP

El presidente de la Reserva Federal (FED, banco central), Jerome Powell, advirtió el martes que los riesgos para el empleo han aumentado en los últimos meses en Estados Unidos, al señalar una aguda desaceleración en la creación de empleos.








