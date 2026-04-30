Presidente de Panamá: detención de barcos en puertos de China es una medida política

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo el jueves que la detención de barcos con bandera panameña en China es una medida política de ese país en la disputa por la operación de dos puertos en el canal interoceánico.

El incremento de controles, y sus consecuentes retrasos, tiene lugar tras un fallo de la justicia panameña que anuló en enero pasado el contrato por el cual Panama Ports Company (PPC) -filial de la hongkonesa Hutchison- operaba dos terminales en las entradas del canal de Panamá.

Mulino señaló que la inmovilización de naves -una acción regulatoria para que se corrijan deficiencias operativas- aumentó “exponencialmente” y de manera anormal en los puertos chinos para los barcos bajo bandera de Panamá en los últimos meses.

“Eso lleva intrínseco un mensaje político”, dijo el mandatario en rueda de prensa, al vincular las detenciones con la sentencia de la que se desmarcó el gobierno.

Ese fallo llegó, no obstante, en medio de presiones de Estados Unidos por la presencia china en el canal, al punto que el presidente Donald Trump amenazó con retomar su control.

“No quiero que esto escale por un conflicto geopolítico, que nos usen ahora a nuestras naves de bandera panameña para tratar de meter presión. Creo que eso no es justo”, afirmó Mulino al referirse a las tensiones entre Estados Unidos y China.

José Raúl Mulino dijo que la detención de barcos con bandera panameña en China es una medida política de ese país en la disputa por la operación de dos puertos en el canal interoceánico. (ARNULFO FRANCO/AFP)

Washington terció el martes en favor del gobierno panameño. Cualquier intento chino de “socavar la soberanía de Panamá es una amenaza contra todos nosotros”, advirtió en una declaración respaldada por un grupo de países latinoamericanos con gobiernos conservadores.

China, por su parte, acusó a Estados Unidos de querer poner el canal a su servicio y de despreciar la soberanía de los países de la región.

Por el canal de Panamá transita el 5% del comercio marítimo mundial y la demanda de cruces aumentó recientemente por el bloqueo del estrecho de Ormuz a raíz de la guerra en Oriente Medio.

Pese al diferendo con Pekín, Mulino agradeció una comunicación del gobierno chino este jueves en la que, según él, reitera su apego a una solución del caso en los tribunales internacionales.