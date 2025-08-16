Internacionales

Putin ya logró el despliegue de la alfombra roja en su honor, Trump no ha logrado lo que quiere

Tras un encuentro sin acuerdo en Alaska, el presidente Trump ahora busca una “paz” definitiva, no un simple alto al fuego, y plantea una cumbre tripartita con Zelenski y Putin.

Por AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, quien no logró un alto el fuego en Ucrania durante su cumbre en Alaska con su homólogo ruso, Vladimir Putin, ahora pide un “acuerdo de paz” para poner fin a tres años y medio de conflicto.








