Putin ya logró el despliegue de la alfombra roja en su honor, Trump no ha logrado lo que quiere

El presidente estadounidense, Donald Trump, quien no logró un alto el fuego en Ucrania durante su cumbre en Alaska con su homólogo ruso, Vladimir Putin, ahora pide un “acuerdo de paz” para poner fin a tres años y medio de conflicto.

Trump había dicho que quería asegurar un alto el fuego en Ucrania antes de la cita del viernes con Putin, anunciada como decisiva pero tras la cual ambos líderes no revelaron nada sobre sus conversaciones.

“Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple acuerdo de alto al fuego, que a menudo no se cumple”, afirmó Trump en su red Truth Social al regresar a Washington.

También confirmó que recibiría al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el lunes por la tarde en la Casa Blanca.

“Si todo sale bien, programaremos una reunión con el presidente Putin”, añadió Trump, sugiriendo una cumbre tripartita.

Zelenski, quien no había sido invitado a Anchorage, anunció poco antes que se reuniría el lunes con Trump, y que éste le había informado sobre los “puntos principales” de su diálogo con Putin.

“El lunes me reuniré con el presidente Trump en Washington para discutir todos los detalles para poner fin a la matanza y a la guerra”, escribió Zelenski en X.

“Agradezco la invitación. Es importante que los europeos participen en cada paso para brindar garantías de seguridad fiables, junto con Estados Unidos”, señaló.

Durante su vuelo de regreso de Anchorage, Trump mantuvo una larga conversación telefónica con Zelenski, según su portavoz. El presidente estadounidense también habló con líderes de la OTAN.

En la conversación participaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, según una portavoz de la Comisión Europea.

Una fuente diplomática en Kiev indicó que Trump, quien se opone a la solicitud de Ucrania de unirse a la OTAN, planteó durante la llamada una propuesta estadounidense para otorgar a Kiev una garantía de seguridad similar a la del Artículo 5 de la Alianza, que prevé la defensa mutua entre sus miembros en caso de ataque.

Trump y Putin esperan superar obstáculos “mínimos” para “paz” en Ucrania

“Muy productiva”

En una declaración conjunta, los líderes europeos afirmaron estar “dispuestos a trabajar con los presidentes Trump y Zelenski con miras a una cumbre tripartita, con el apoyo de Europa”, manteniendo la presión sobre Moscú.

“Seguiremos reforzando las sanciones y las medidas económicas específicas para frenar la economía de guerra de Rusia hasta que se logre una paz justa y duradera”, declararon.

Macron advirtió sobre la “propensión” de Rusia a incumplir sus propios compromisos, mientras que Starmer afirmó que el camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Zelenski.

Antes de dejar la base militar de la era de la Guerra Fría, Trump calificó la cumbre de “muy productiva”, mientras que Putin la tildó de “constructiva”.

Trump aseguró a la prensa que quedaban “muy pocos” puntos por resolver para poner fin a la guerra desencadenada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

“Uno de ellos es probablemente el más importante”, añadió, sin especificar cuál.

“No lo hemos logrado, pero tenemos muchas posibilidades de conseguirlo”, recalcó Trump.

Trump dice que tuvo una reunión "muy productiva" con Putin

La guerra sigue

Trump, quien había amenazado a Rusia con “consecuencias muy graves” si no accedía a poner fin a la guerra, aclaró que ya no contemplaba ninguna medida inmediata.

“Visto cómo han ido las cosas hoy, no creo que deba pensar en eso ahora”, declaró a Fox News.

Putin, en el mismo tono cordial, expresó su esperanza de que el “entendimiento” alcanzado en Alaska traiga la “paz” a Ucrania.

En Rusia, la cumbre fue en general bien recibida.

Cerca del Kremlin, Vitali Romanov, empleado del museo, afirmó que la reunión había generado “esperanza de que la situación mejore, para Rusia, para la gente y para quienes luchan en el frente”.

Los ucranianos, por otro lado, parecían desilusionados, como Laryssa Melny, farmacéutica de Kiev, quien no cree que haya paz en un futuro próximo.

“Creo que es una gran victoria diplomática para Putin”, declaró Pavlo Nebroev, director de un teatro en Járkov.

Con esta cumbre, Putin marca un regreso espectacular a la escena internacional, mientras continúa el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El ejército ruso lanzó 85 drones y un misil contra Ucrania durante la noche del viernes al sábado, mientras tenía lugar la cumbre en Alaska, según informó Kiev, que aseguró haber derribado 61 de ellos en las regiones de Sumi (nordeste), Donetsk (este), Chernihiv (norte) y Dnipropetrovsk (centro-este).

Las fuerzas del Kremlin se atribuyeron la toma de dos ciudades en el este de Ucrania el sábado.