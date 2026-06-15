Internacionales

¿Qué sabemos del acuerdo entre Estados Unidos e Irán? ¿Cuál es el compromiso real?

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Por AFP

Irán y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para acabar con casi cuatro meses de guerra y preparar negociaciones en profundidad sobre el programa nuclear de Teherán o el levantamiento de las sanciones económicas contra el país.








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