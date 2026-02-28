Internacionales

¿Quién fue Alí Jamenei, el implacable líder supremo de Irán cuya muerte fue anunciada por Donald Trump?

Por AFP

El líder supremo iraní Alí Jamenei, cuya muerte fue anunciada este sábado por el presidente estadounidense Donald Trump, fue un estratega hábil que nunca dudó en recurrir a la represión y que superó muchas crisis al frente del sistema teocrático de la república islámica.








Alí JameneiIrán
