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“Quieren que me calle”, denuncia la periodista cubana Yoani Sánchez

Por AFP

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La periodista cubana Yoani Sánchez denunció este viernes haber recibido “amenazas” y “presiones” de la policía política, un día después de haber sido detenida durante varias horas en La Habana.








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