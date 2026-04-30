Regresan los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Venezuela

El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en siete años aterrizó el jueves en el aeropuerto que sirve a Caracas, un nuevo paso en la normalización de las relaciones entre ambos países tras la caída de Nicolás Maduro.

El vuelo 3599 de Envoy Air, filial de la compañía American Airlines, arribó al aeropuerto internacional de Maiquetía, a 30 km de la capital venezolana, cerca de las 13H15 locales (17H15 GMT), constataron periodistas de la AFP.

La aeronave despegó de Miami con ejecutivos, representantes del gobierno de Donald Trump, periodistas y otros pasajeros a bordo. Al momento de su despegue, recibió el bautismo con agua propio de las rutas recién inauguradas.

Un avión de American Eagle, que operaba un vuelo regional para American Airlines, fue rociado con agua tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en La Guaira, estado de La Guaira, Venezuela, el 30 de abril de 2026. El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en siete años llegó a Caracas el 30 de abril, marcando una nueva señal de distensión después de que Washington depusiera al líder izquierdista Nicolás Maduro y reanudara las relaciones diplomáticas tras años de tensión. (FEDERICO PARRA/AFP)

Con esta frecuencia aérea “Estados Unidos y Venezuela están recuperando una arteria comercial fundamental que va a acelerar la inversión”, celebró el jefe de la misión diplomática estadounidense, John Barrett, momentos antes del aterrizaje en Maiquetía.

“El día de hoy marca otro hito histórico entre las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela”, dijo Barrett a la prensa.

Después del derrocamiento de Maduro en una intervención militar estadounidense en enero, su vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió las riendas de forma interina y gobierna bajo fuertes presiones de Washington.

En marzo Estados Unidos y Venezuela acordaron restablecer sus maltrechas relaciones diplomáticas, rotas en 2019.

La embajada estadounidense en Caracas reanudó sus actividades a finales de marzo, mientras que Venezuela volvió a tomar posesión de su representación en Washington.

El presidente Trump ha flexibilizado gradualmente las sanciones contra Venezuela. Mientras, el gobierno de Rodríguez reformó su ley petrolera y promulgó una nueva normativa de minería para abrir al capital privado el país que tiene las mayores reservas de crudo del mundo.

El Departamento de Estado desaconseja no obstante a los ciudadanos estadounidenses viajar a Venezuela “debido a los riesgos relacionados con la delincuencia, los secuestros, el terrorismo y la insuficiencia de las infraestructuras sanitarias”, según el último aviso de viaje, del 19 de marzo.

El país tiene una clasificación nivel 3 en una escala de 4.

Un vuelo diario

American Airlines tiene previsto operar con aviones comerciales Embraer 175 entre Miami y Caracas mediante Envoy Air.

Al inicio habrá un vuelo diario de ida y vuelta, y está previsto un segundo vuelo al día a partir del 21 de mayo, según la compañía.

Miami es meca de la diáspora venezolana en Estados Unidos y del exilio de muchos dirigentes opositores. Cerca de 250.000 venezolanos viven allí.

Envoy Air presentó el 13 de febrero una solicitud para reanudar las conexiones entre Miami y Caracas, que fue aprobada por el gobierno estadounidense en marzo.

La autorización, que también prevé vuelos a la ciudad de Maracaibo, tiene una duración de dos años.

American Airlines inició sus conexiones con Venezuela en 1987 y afirmaba ser la mayor aerolínea estadounidense que operaba en este país antes de la suspensión de los vuelos en 2019.