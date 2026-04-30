Internacionales

Regresan los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Venezuela

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Por AFP

El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en siete años aterrizó el jueves en el aeropuerto que sirve a Caracas, un nuevo paso en la normalización de las relaciones entre ambos países tras la caída de Nicolás Maduro.








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