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Repartidores motorizados en Australia tendrán salario superior al mínimo y seguro laboral

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Por AFP

Cientos de miles de repartidores motorizados en Australia recibirán un enorme aumento salarial a partir de la próxima semana, gracias a una decisión del tribunal de relaciones laborales considerada como “líder a nivel mundial”.








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