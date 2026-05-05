República Dominicana suspende proyecto minero de $5.000 millones tras fuertes protestas sociales

El presidente de República Dominicana anunció este lunes la suspensión de un proyecto minero de la empresa canadiense GoldQuest después de que cientos de ciudadanos protestaran la víspera contra la iniciativa por su impacto ambiental.

El oro es el principal rubro de exportación de esta isla caribeña conocida principalmente por el turismo. La minería representa alrededor del 2% de su Producto Interno Bruto (PIB).

El proyecto Romero gira en torno a un yacimiento de oro, plata y cobre con reservas equivalentes a 1,1 millones de onzas valoradas en unos 5.000 millones de dólares a precios actuales, según la compañía canadiense.

“Es una victoria del pueblo, el pueblo habló y qué bueno que el presidente de la República escuchó el clamor popular de que San Juan quiere seguir siendo un valle productor de alimentos, no un distrito minero”, dijo Rubén Moreta, líder social que organizó las protestas contra la iniciativa, en un video publicado por la periodista dominicana Laura Merán.

Cientos de personas marcharon el domingo en contra del proyecto ante la preocupación de que la actividad dañe los suelos y el agua de la que dependen unos 130.000 habitantes de la provincia agrícola de San Juan (sur), cercana a la zona de explotación.

“Cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia, por eso he dispuesto la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el Proyecto Minero Romero”, dijo el mandatario Luis Abinader en un breve mensaje a la nación difundido en su canal de WhatsApp.

“Mi compromiso es con el país, con su gente y con su futuro”, afirmó.

Habitantes de San Juan tomaron las avenidas para celebrar el anuncio de Abinader. Ondearon banderas dominicanas e hicieron sonar las bocinas de decenas de vehículos y motos que formaron una caravana, según evidencian videos publicados por medios locales.

La protesta previa en varios puntos de San Juan hasta la localidad de Sabaneta fue dispersada con gases lacrimógenos y acabó con cuatro uniformados heridos producto de enfrentamientos con los manifestantes. Unas 20 personas fueron arrestadas.

En Sabaneta se encuentra la principal presa de la provincia: abastece de riego a más de 30.000 hectáreas de cultivo y produce energía hidroeléctrica. Es el agua que la población de San Juan temía que fuera afectada por el proyecto.