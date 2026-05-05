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República Dominicana suspende proyecto minero de $5.000 millones tras fuertes protestas sociales

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Por AFP

El presidente de República Dominicana anunció este lunes la suspensión de un proyecto minero de la empresa canadiense GoldQuest después de que cientos de ciudadanos protestaran la víspera contra la iniciativa por su impacto ambiental.








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