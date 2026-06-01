Internacionales

Resultado de las elecciones en Colombia: segunda ronda será entre un ultraderechista y la izquierda continuista

Habrá segunda ronda en Colombia.

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Por AFP

El abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella disputará la presidencia de Colombia en un balotaje con el candidato de la izquierda oficialista Iván Cepeda, tras una ajustada primera vuelta este domingo.








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