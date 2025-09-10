Internacionales

Resultados Inditex 2025: Dueña de Zara y Bershka frena su crecimiento

Por AFP y Redacción EF

El gigante español de la moda, Inditex, propietario de marcas como Zara y Bershka, confirmó una notable ralentización en sus resultados del primer semestre de 2025, al registrar su menor ritmo de crecimiento en ventas y beneficios en los últimos años, excluyendo el periodo de la pandemia. La compañía atribuye las cifras a un entorno complejo, pero mantiene su enfoque en la optimización a largo plazo.








