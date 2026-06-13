Internacionales

Retiran el nombre de Trump de la fachada del Kennedy Center en Washington

El Kennedy Center ya había retirado el lunes el nombre de Trump de su sitio web, pero seguía en la fachada en la madrugada del sábado

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Por AFP

El nombre del presidente estadounidense, Donald Trump, fue completamente retirado el sábado de la fachada del Kennedy Center, en cumplimiento con una decisión de la justicia, informó el director ejecutivo de la institución, Matt Floca.








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