Robert Kennedy Jr. debilita la estructura sanitaria de Estados Unidos y desata alarma en la comunidad científica

Por AFP

Conocido por su escepticismo respecto a las vacunas y sus opiniones que impulsaron teorías conspirativas, Robert Kennedy Jr. fue durante mucho tiempo una figura aislada en Estados Unidos.








Robert Kennedy Jr.
