Internacionales

Ruptura comercial: Estados Unidos avanza en la expulsión de Nicaragua del CAFTA-DR con un impacto económico de $1.500 millones

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

Estados Unidos está a punto de tomar medidas sin precedentes contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo: la expulsión de Nicaragua del tratado de libre comercio CAFTA-DR y la imposición de aranceles de hasta el 100% sobre sus exportaciones.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
NicaraguaEstados UnidosCAFTA-DR
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.