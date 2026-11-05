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Santiago Peña renuncia a la presidencia de Paraguay por crisis bancaria

El mandatario paraguayo dimitió tras perder su apoyo en el Congreso debido a la crisis del Ueno Bank

Por AFP

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves en medio de una severa crisis bancaria que provocó el congelamiento de los depósitos de 3 millones de ahorrantes y que lo situó bajo la amenaza de un inminente juicio político en el Congreso de ese país.








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