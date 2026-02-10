Internacionales

Sao Paulo autoriza que las mascotas sean sepultadas con sus amos

Por AFP

El estado brasileño de Sao Paulo permite desde este martes el entierro de mascotas en sepulturas familiares, según una ley sancionada por el gobierno local que “reconoce el vínculo afectivo entre tutores y animales”, incluso después de la muerte.








