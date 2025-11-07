Internacionales

Se cancelan cientos de vuelos en Estados Unidos: vea por qué y cuáles ciudades son las más afectadas

Aerolíneas como United Airlines y American Airlines confirmaron cientos de vuelos cancelados por día. Grandes ciudades como Nueva York, Miami, Los Ángeles y Atlanta se han visto afectadas por la orden del gobierno de reducir el tráfico aéreo.

Por AFP

Cientos de vuelos fueron cancelados este viernes 7 de noviembre en Estados Unidos, en una jornada que se prevé caótica tras la orden del gobierno de reducir el tráfico aéreo debido a la falta de personal por la parálisis presupuestaria.








