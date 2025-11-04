Internacionales

Shein bajo la lupa por un escándalo con muñecas sexuales

El gobierno francés ha amenazado con prohibir el acceso de Shein al mercado nacional si se repiten incidentes como el descubierto a finales de octubre: la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil en su plataforma.








