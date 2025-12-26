Internacionales

Si tiene un viaje a Nueva York en estos días, hay malas noticias

Por AFP

Las aerolíneas cancelaron más de 1.000 vuelos en Estados Unidos este viernes, durante la temporada alta de viajes navideños, con advertencias de tormenta invernal severa y fuertes nevadas pronosticadas en partes del Medio Oeste y el noreste.








