Internacionales

Sospechoso de disparar en gala de medios es imputado por intento de asesinato de Donald Trump

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Por AFP

El hombre acusado del tiroteo en una gala de medios a la que asistió el presidente estadounidense, Donald Trump, fue procesado el lunes en un tribunal bajo cargos de intentar asesinar al mandatario y por dos delitos relacionados con armas de fuego.








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