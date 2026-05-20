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SpaceX hace públicos sus estados financieros para la mayor salida a bolsa de la historia

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Por AFP

El expediente de salida a bolsa (OPI) de SpaceX, la empresa aeroespacial del multimillonario Elon Musk, se hizo público el miércoles, y presentó las grandes líneas de lo que podría convertirse en la mayor OPI de la historia en los mercados.








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