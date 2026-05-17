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SpaceX, OpenAI y Anthropic preparan un histórico desembarco de $200.000 millones en Wall Street

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Por AFP

Tres empresas estadounidenses con una valoración que ronda el billón de dólares cada una se preparan para debutar en Wall Street en los próximos meses.








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