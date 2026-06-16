SpaceX supera la capitalización de Microsoft y Amazon

El gigante aeroespacial estadounidense SpaceX se convirtió el martes por unas horas en la quinta mayor capitalización bursátil del mundo, superando a Amazon y pisándole los talones a Microsoft, antes de retroceder al final de la sesión.

La acción del grupo con sede en Starbase (Texas) cerró con una subida del 4,83%, con una valoración de 2,642 billones de dólares, en la sexta posición mundial.

Amazon recuperó por muy poco su puesto en el top 5, con 2,646 billones. El gigante del comercio electrónico y la computación en la nube necesitó casi treinta años de cotización para alcanzar este nivel de capitalización.

A primera hora del día, SpaceX incluso rozó el umbral simbólico de los 3 billones, con unos 2,95 billones, superando brevemente a Microsoft, cuarta.

El mercado bursátil reacciona con un fuerte volumen de compra ante la histórica salida a bolsa de la empresa liderada por Elon Musk. (Europa Press /Europa Press)

“Se debe ante todo al entusiasmo de los inversionistas individuales”, que se enfrenta a un número de acciones disponibles “muy bajo”, ya que no hay “vendedores entre los inversionistas institucionales”, comentó Eric Clark, responsable de inversiones de Accuvest Global Advisors.

El coloso de los chips Nvidia ocupa el primer lugar del ranking, con más de 5 billones de dólares, seguido por Alphabet (Google) y el gigante tecnológico Apple.

Desde su sonada salida a Bolsa el viernes, el título de la empresa de Elon Musk se ha disparado cerca de un 50%, impulsado por la demanda de inversionistas tanto individuales como institucionales.

Muchos de ellos comparten la visión de Elon Musk: un conglomerado multifacético que abarca cohetes, inteligencia artificial (IA), chips, internet por satélite y una red social.

“Hay un auténtico furor por la IA” en los mercados mundiales y “por cualquier grupo que pueda ser uno de los beneficiarios de estos gastos”, comentó a la AFP Steve Sosnick, de Interactive Brokers.

La empresa logró recaudar el viernes 86.000 millones de dólares en su debut en Wall Street, la mayor oferta pública de la historia, muy por delante de los 25.600 millones de dólares obtenidos por la petrolera Saudi Aramco en 2019.