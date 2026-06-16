Internacionales

SpaceX supera la capitalización de Microsoft y Amazon

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Por AFP

El gigante aeroespacial estadounidense SpaceX se convirtió el martes por unas horas en la quinta mayor capitalización bursátil del mundo, superando a Amazon y pisándole los talones a Microsoft, antes de retroceder al final de la sesión.








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