Internacionales

SpaceX ya tiene fecha de salida a bolsa y se prepara para sacudir todos los récords

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Por AFP

SpaceX, la empresa aeroespacial del magnate Elon Musk, confirmó que saldrá a bolsa en la plaza de Nasdaq este viernes, un evento que puede establecer varios récords mundiales, con una demanda que supera por mucho la oferta pese al tamaño gigantesco de la operación.








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