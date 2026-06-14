Tambalea acuerdo: Irán considera “inútil” negociar con EEUU tras ataque en Beirut

Las autoridades de Irán declararon este domingo que es “inútil” continuar las conversaciones de paz con Estados Unidos y lo acusó de no cumplir sus compromisos, sembrando dudas sobre un acuerdo cuya firma Donald Trump aseguró era inminente.

Un alto funcionario militar iraní advirtió que el ataque de Israel no quedaría “sin respuesta” por parte de Teherán, según informaron medios locales. (Foto de Ibrahim AMRO / AFP) (IBRAHIM AMRO/AFP)

El último obstáculo surgió horas después de que Israel, que lanzó la guerra con Estados Unidos en febrero, anunciara que su ejército realizó ataques contra Hezbolá, respaldado por Irán, en los suburbios del sur de Beirut, dejando tres muertos.

Previo a este ataque, Donald Trump había asegurado que Estados Unidos firmaría este domingo un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio y se reabrirá de inmediato el estrecho de Ormuz, aunque Teherán todavía no lo ha confirmado.

“La agresión de los sionistas contra Dahieh demostró una vez más que Estados Unidos carece de la voluntad de cumplir sus compromisos o carece de la capacidad para hacerlo”, dijo el jefe de la delegación iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, en un mensaje en X, en el marco de las negociaciones para terminar la guerra.

“Si no tienes la voluntad o la capacidad de cumplir tus compromisos, entonces es inútil hablar de continuar por este camino”, añadió.

El presidente estadounidense, que ya ha anunciado sin éxito acuerdos inminentes en varias ocasiones, aseguró que la firma tendrá lugar el domingo, día en que cumple 80 años.

Pero Irán ha insistido en que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio debe incluir el conflicto paralelo en Líbano.

Un alto responsable militar iraní advirtió el domingo que el ataque de Israel contra los suburbios del sur de Beirut no quedaría “sin respuesta”.

Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán, mediador clave en este conflicto, también había señalado que la firma del acuerdo sería el domingo.

Sin embargo, la agencia de noticias Fars de Irán, citando a “una fuente bien informada cercana al equipo negociador iraní”, aseguró este domingo que “la República Islámica de Irán aún no ha tomado ni anunciado su decisión final”.

Posición de Trump

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el domingo que los ataques israelíes contra el movimiento proiraní Hezbolá en el sur de Beirut “no deberían haber ocurrido”, y aseguró que un acuerdo de paz con Irán era inminente, aunque no confirmó su firma durante el día.

El presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto:KENT NISHIMURA / AFP (Kent Nishimura/AFP)

“Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá paz a la región, incluido el Líbano, y todas las partes deberían actuar con contención”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

“No debería haber más ataques israelíes en ninguna parte del Líbano, pero tampoco debería haber ataques de ninguna otra parte, incluido Hezbolá, contra Israel (...) ¡No lo arruinemos todo!”, añadió.