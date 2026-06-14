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Tambalea acuerdo: Irán considera “inútil” negociar con EEUU tras ataque en Beirut

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Por AFP

Las autoridades de Irán declararon este domingo que es “inútil” continuar las conversaciones de paz con Estados Unidos y lo acusó de no cumplir sus compromisos, sembrando dudas sobre un acuerdo cuya firma Donald Trump aseguró era inminente.








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