Tasa de desempleo en Estados Unidos sube al 4,4% tras pérdida inesperada de 92.000 puestos

El empleo en Estados Unidos cayó sorpresivamente en febrero y la tasa de desempleo subió, según datos oficiales publicados el viernes que alimentan las preocupaciones sobre un enfriamiento del mercado laboral.
El empleo en Estados Unidos cayó sorpresivamente en febrero y la tasa de desempleo subió, según datos oficiales publicados el viernes que alimentan las preocupaciones sobre un enfriamiento del mercado laboral.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.