Tasa de desempleo en Estados Unidos sube al 4,4% tras pérdida inesperada de 92.000 puestos

Por AFP

El empleo en Estados Unidos cayó sorpresivamente en febrero y la tasa de desempleo subió, según datos oficiales publicados el viernes que alimentan las preocupaciones sobre un enfriamiento del mercado laboral.








desempleoEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

