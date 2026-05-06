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Ted Turner murió a los 87 años: el creador de CNN falleció este miércoles

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Por AFP y Redacción EF

Ted Turner, quien revolucionó el panorama de los informativos de televisión con la creación de la cadena CNN en 1980, murió a los 87 años, según informó la empresa este miércoles.








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Ted Turner
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Redacción EF

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