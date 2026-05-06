Ted Turner murió a los 87 años: el creador de CNN falleció este miércoles

Ted Turner, quien revolucionó el panorama de los informativos de televisión con la creación de la cadena CNN en 1980, murió a los 87 años, según informó la empresa este miércoles.

La Cable News Network dio un giro radical al panorama televisivo tradicional con su apuesta por la cobertura de noticias de última hora las 24 horas del día, alcanzado fama en todo el mundo con su cobertura de la Guerra del Golfo a principios de los años 1990.

Ted Turner, quien revolucionó el panorama de los informativos de televisión con la creación de la cadena CNN en 1980, murió a los 87 años. (David Goldman)

Turner asumió la dirección de la empresa de vallas publicitarias de su padre en 1963, a los 24 años, y la transformó en un negocio global. En 1970 compró una estación de televisión en Atlanta y fundó Turner Broadcasting System (TBS), que luego se expandió con canales como TNT, Cartoon Network y TCM.

En 1980 creó Cable News Network (CNN), el primer canal de noticias 24 horas, que revolucionó la forma de consumir información en tiempo real.

A lo largo de su carrera acumuló una de las fortunas más grandes de Estados Unidos y se convirtió en uno de los mayores terratenientes privados del país, con ranchos y rebaños de bisontes en varios estados.

En 1997 donó $1.000 millones a las Naciones Unidas para crear la Fundación de las Naciones Unidas, y se adhirió a The Giving Pledge junto a Warren Buffett, comprometiéndose a entregar la mayor parte de su riqueza a causas sociales y ambientales.