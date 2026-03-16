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Tensión en Washington: Donald Trump reclama autoridad sobre aranceles y escala ataques contra la Fed

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Por AFP

El presidente Donald Trump afirmó el domingo que tiene la autoridad para imponer derechos de aduana pese al fallo del mes pasado de la Corte Suprema estadounidense que anuló sus aranceles globales.








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