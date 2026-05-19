Internacionales

Tensiones geopolíticas frenarán el crecimiento económico mundial en 2026, advierte la Unctad

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Por AFP

Aunque la economía mundial abordó favorablemente el año 2026, las crisis geopolíticas la sumergen en un periodo de perturbaciones e incertidumbre, anunció el martes la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).








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