Tensiones geopolíticas frenarán el crecimiento económico mundial en 2026, advierte la Unctad

Aunque la economía mundial abordó favorablemente el año 2026, las crisis geopolíticas la sumergen en un periodo de perturbaciones e incertidumbre, anunció el martes la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).

La agencia prevé una disminución del crecimiento mundial, que pasaría de 2,9% en 2025 a 2,6% en 2026, debido al “aumento de los precios de la energía, las perturbaciones en el transporte, la volatilidad de los mercados y la búsqueda de activos financieros seguros, factores que lastran la inversión y la demanda”.

“La economía mundial abordó el año 2026 con resiliencia, impulsada por el comercio, la producción industrial en las economías en desarrollo y las inversiones relacionadas con la inteligencia artificial”, explica la organización en un comunicado.

Sin embargo, “el aumento de las tensiones geopolíticas pone ahora a prueba esta dinámica”, haciendo que la economía mundial pase “de una fase inicial de perturbaciones en la oferta e inflación a un período más frágil, en el que una incertidumbre prolongada podría provocar escasez y acentuar las tensiones financieras”, estima.

Si bien los últimos años se han caracterizado en gran medida por las tensiones comerciales y la incertidumbre política, Unctad estima que “los riesgos geopolíticos se están convirtiendo hoy en día en la principal fuente de inestabilidad para la economía mundial”.

Y las economías en desarrollo están especialmente expuestas. “Muchas deben hacer frente al aumento de los precios de los combustibles, los alimentos y los fertilizantes, al tiempo que gestionan las presiones sobre sus monedas, un acceso más restrictivo a la financiación y un debilitamiento de la confianza de los inversores”, afirma Unctad.

Aunque la economía mundial abordó favorablemente el año 2026, las crisis geopolíticas la sumergen en un periodo de perturbaciones e incertidumbre. (PUNIT PARANJPE/AFP)

La agencia prevé, por tanto, que el crecimiento del comercio mundial de mercancías también se ralentice, pasando del 4,7% en 2025 a entre el 1,5% y el 2,5% en 2026, debido a las perturbaciones en las cadenas de suministro, el transporte marítimo y las decisiones de inversión.

Pese al aumento de los riesgos, especialmente en los sistemas alimentarios mundiales, Unctad considera que el contexto actual “pone de manifiesto vías concretas para reforzar la resiliencia”.

Entre otros, este órgano de la ONU cita las energías renovables, que, según él, “se están volviendo cada vez más competitivas en términos de costes y ocupan un lugar estratégico en la reducción de la exposición a las crisis de los combustibles fósiles”, aunque las inversiones siguen siendo “muy desiguales” en detrimento de muchos países en desarrollo.

Para “estabilizar el crecimiento y reducir la vulnerabilidad ante futuras crisis”, Unctad hace un llamamiento a “un refuerzo de la cooperación internacional, a condiciones comerciales más previsibles, a mayores garantías financieras para las economías en desarrollo y a una aceleración de las inversiones en energías limpias asequibles”.