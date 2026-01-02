Internacionales

Tesla cede la corona global de autos eléctricos ante el empuje de la china BYD

Por AFP

Tesla comunicó este viernes ventas inferiores a las esperadas en el cuarto trimestre de 2025, cediendo su posición como la mayor empresa de vehículos eléctricos del mundo en ventas anuales al gigante chino BYD.








